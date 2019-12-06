Матерацци потроллил Златана после его слов о специально нанесённой травме

Бывший защитник «Интера» Марко Матерацци отреагировал на слова бывшего партнёра по команде Златана Ибрагимовича, который сказал, что специально травмировал того в дерби, выступая за «Милан».