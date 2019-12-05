«Ньюкасл» обыграл «Шеффилд» в матче чемпионата Англии

В матче 15-го тура английской Премьер-лиги «Шеффилд Юнайтед» принимал «Ньюкасл Юнайтед». Встреча состоялась в Шеффилде на стадионе «Брэммел Лэйн» и завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.