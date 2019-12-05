«Самый тупой заголовок из тех, что я видел». Лукаку и Смоллинг отреагировали на первую полосу издания Corriere dello Sport

Футболисты Ромелу Лукаку и Крис Смоллинг прокомментировали инцидент с обложкой итальянского издания Corriere dello Sport перед матчем между «Интером» и «Ромой».