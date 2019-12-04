РУСАДА предпринимает вторую попытку спасти легкую атлетику

Генеральный директор РУСАДА Юрий Ганус рассказал о первоочередных антикризисных мерах Российского антидопингового агентства (РУСАДА), которые необходимо предпринять для преодоления допингового кризиса, восстановление ВФЛА, а также возвращения ей членства в международной организации World Athletics.