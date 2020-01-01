Бетербиев готов отказаться от защиты пояса IBF из-за политики

Sport.ru/ Бокс. 34-летний российский чемпион IBF и WBC полутяжёлого веса Артур Бетербиев может отказаться от обязательной защиты пояса IBF в поединке с китайским боксёром Мэн Фаньлуном, поскольку не хочет выступать в Китае из-за политики страны в отношении мусульман-уйгуров, религиозные и гражданские права которых, по мнению критиков властей, регулярно ущемляются, информирует BoxingScene.