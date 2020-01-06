«Шальке-04» намерен приобрести нападающего «Ростова» Шомуродова

Нападающий "Ростова" и сборной Узбекистана и "Ростова" Эльдор Шомуродов в зимнее трансферное окно может перейти в немецкий "Шальке-04". Об этом сообщают источники издания GoSport.uz.