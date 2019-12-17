NaturEnergie Challenge. Коновалов сыграет в воротах олимпийской сборной России в матче со Словакией

Стал известен состав олимпийской сборной России на матч со Словакией в рамках международного турнира NaturEnergie Challenge в Швейцарии. С первых минут место в воротах займет Илья Коновалов.