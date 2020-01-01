«Арсенал» – «Манчестер Юнайтед»: лондонцы – лидеры по победам в АПЛ 1 января

В 23:00 по Москве начнется матч 21-го тура АПЛ между «Арсеналом» и «Манчестер Юнайтед». Лондонцы лидируют в чемпионате Англии по победам 1 января. На счету «Арсенала» их девять.