НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаРекомендуемАгент подтвердил интерес «Локомотива» к японскому форварду АсаноСборная России осталась на втором месте в медальном зачете ЮОИБольшунов победно вскинул руки на финише пасьюта, пока норвежцы бились где-то за спинойСвищев: допинг поощряется в Британии на государственном уровнеКриштиану Роналду: Было тяжело обыграть «Парму», они играют организованноАгент подтвердил интерес «Локомотива» к японскому форварду АсаноАгент форварда сербского "Партизана" Такумы Асано Нобуаки Танабе прокомментировал информацию об интересе в японце московского "Локомотива". Об этом сообщает Sport24.реклама«Король вернулся»: Макгрегор победил Серроне за 40 секундИрландец поцеловал оппонента в лоб после боя. Ирландец Конор Макгрегор одержал победу в первом раунде над американцем Дональдом Серроне в рамках турнира UFC 246.Овечкин прокомментировал попадание в ТОП-10 снайперов в истории НХЛРоссийский форвард «Вашингтона» Александр Овечкин рассказал, что появление его фамилии в десятке лучших снайперов в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ) — это особенный момент для него, об этом сообщила пресс-служба НХЛ.Сетьен о победном голе Месси: «Он сделал то, что делает всю свою жизнь»Главный тренер «Барселоны» Кике Сетьен подвел итоги первого матча во главе клуба, в котором каталонцы обыграли «Гранаду» (1:0). Об игре «Думаю, что это был замечательный матч.Видеотрансляция матча «Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед» пройдет онлайнВ 23-м туре Английской премьер-лиги (АПЛ) 2019/2020 сыграют «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед». Матч состоится 19 января 2020 года и начнется в 19:30 по московскому времени.Австралия. Екатерина Александрова пробилась во второй раунд26-я ракетка мира, россиянка Екатерина Александрова, обыграла швейцарку Жиль Тайкманн, занимающую 67-ю строчку рейтинга WTA, со счётом 6/4, 4/6, 6/2 на старте Australian Open.ФутболХоккейБаскетболБиатлонВчераСегодняЗавтраТоварищеские матчиСальвадор0 : 1ИсландияЗавершёнЧемпионат АнглииБернли2 : 1ЛестерЗавершёнЧемпионат АнглииЛиверпуль2 : 0Манчестер ЮнайтедЗавершёнЧемпионат ИспанииМальорка4 : 1ВаленсияЗавершёнЧемпионат ИспанииБетис3 : 0Реал СосьедадЗавершёнЧемпионат ИспанииВильярреал1 : 2ЭспаньолЗавершёнЕще 2Чемпионат ГерманииГерта0 : 4БаварияЗавершёнЧемпионат ГерманииПадерборн1 : 4БайерЗавершёнВесь футболрекламаШестеркин стал третьей звездой матча «Рейнджерс» - «Коламбус»Голкипер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Йорк Рейнджерс" и сборной России Игорь Шестеркин стал третьей звездой матча регулярного чемпионата против "Коламбус Блю Джекетс".НХЛ. Записи матчейЧикаго — Флорида Яндекс.Эфир Филадельфия — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:46:00Нью-Йорк Айлендерс — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир Нью-Йорк Рейнджерс — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир Бостон — Вегас Яндекс.Эфир Каролина — Виннипег Яндекс.Эфир Миннесота — Флорида Яндекс.Эфир Колорадо — Детройт Яндекс.Эфир 02:35:05Чикаго — Виннипег Яндекс.Эфир 02:24:40Нью-Йорк Рейнджерс — Коламбус Яндекс.Эфир 02:46:20Каролина — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:45:20Питтсбург — Бостон Яндекс.Эфир 02:44:30Ванкувер — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:39:30Миннесота — Даллас Яндекс.Эфир 02:36:10Нэшвилл — Баффало Яндекс.Эфир 02:39:45Филадельфия — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:35:20Коламбус — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:57:30Монреаль — Вегас Яндекс.Эфир 02:44:30Детройт — Флорида Яндекс.Эфир 02:38:10Торонто — Чикаго Яндекс.Эфир 02:26:40Оттава — Калгари Яндекс.Эфир 02:39:20Колорадо — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:39:10Эдмонтон — Аризона Яндекс.Эфир 02:41:10Нью-Йорк Айлендерс — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:37:40Виннипег — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:42:30Каролина — Анахайм Яндекс.Эфир 02:31:30Детройт — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:29:20Ванкувер — Аризона Яндекс.Эфир 02:35:15Колорадо — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:34:15Даллас — Баффало Яндекс.Эфир 02:38:10Нэшвилл — Анахайм Яндекс.Эфир 02:44:40Миннесота — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:30:35Оттава — Вегас Яндекс.Эфир 02:33:00Флорида — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:54:10Бостон — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:48:00Вашингтон — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:39:10Филадельфия — Монреаль Яндекс.Эфир 02:44:20Торонто — Калгари Яндекс.Эфир 02:37:10Коламбус — Каролина Яндекс.Эфир 02:52:00Сент-Луис — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:44:20Монреаль — Чикаго Яндекс.Эфир 02:41:22Эдмонтон — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:32:27Аризона — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:45:32Колорадо — Даллас Яндекс.Эфир 02:41:56Виннипег — Ванкувер Яндекс.Эфир 02:32:28Оттава — Чикаго Яндекс.Эфир 02:57:32Тампа-Бэй — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:32:33Коламбус — Бостон Яндекс.Эфир 02:31:38Нью-Йорк Айлендерс — Детройт Яндекс.Эфир 02:41:21Торонто — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:40:02Питтсбург — Миннесота Яндекс.Эфир 02:31:29Баффало — Вегас Яндекс.Эфир Матч звезд КХЛ. Грецкий сделал результативный пас, но его команда уступила в финалеСборная дивизиона Боброва одолела команду дивизиона Тарасова в финале Матча звезд КХЛ — 7:6 Б. Встреча прошла в Москве.реклама