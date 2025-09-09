Президент Федерации лыжных видов Норвегии призвал отстранить Россию от Кубка мира: «Правила не могут быть разными для ЧМ и других стартов»

Президент Федерации лыжных видов спорта Норвегии Эрик Ресте будет настаивать, чтобы решение об отстранении россиян от участия в главный стартах распространялось и на Кубок мира.