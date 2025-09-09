НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейБаскетболТеннисАвтоспортЕдиноборстваВолейболФигурное катаниеКиберспортрекламаРекомендуемИсполком WADA лишил статуса соответствия РУСАДАИсполком WADA решил отстранить Россию от соревнований на 4 годаГлава комитета по соответствию ВАДА: У нас есть 145 подозрительных российских спортсменовОвечкин — о санкциях ВАДА: до Олимпиады есть время. Нужно понять, что делатьФетисов — об отстранении российского спорта: ни о какой политике здесь речи идти не можетИсполком WADA лишил статуса соответствия РУСАДАИсполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) лишил статуса соответствия Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) Всемирному антидопинговому кодексу.рекламаФИФА уточнит границы действия санкций в отношении РоссииМеждународная федерация футбола (ФИФА) приняла к сведению решение исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA). Об этом сообщили в пресс-службе организации.Родченков призвал ВАДА пересмотреть результаты Олимпийских игр в Сочи и ЛондонеГригорий Родченков, который является известным информатором для Всемирнового антидопингового агентства (ВАДА) дал свой комментарий на решение организации отстранить РФ от всех международных соревнований на 4 года из-за фальсификации данных Московской антидопинговой лаборатории.Плющенко упал на своем шоу в Румынии и устроил фонтан на льдуИз-за проблем со льдом сначала фигурист перенес выступление в городе Клуж с вечера субботы на утро воскресенья, а потом чуть не покалечился, зацепившись коньком за трубу.Комитет по этике РФС рассмотрит высказывание Гинера о судьях. Он предлагал Егорову застрелитьсяРуководитель судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц оценил слова президента ЦСКА Евгения Гинера, которые тот высказал в адрес судей и главы департамента судейства Александра Егорова после игры с «Краснодаром».Доходы клубов РПЛ за 2018 финансовый год – 59,4 млрд рублей, расходы – 57,8 млрдРПЛ провела презентацию своего экономического исследования. Наиболее свежие данные в отчете касаются 2018 финансового года. По его итогам доходы клубов РПЛ составили 59,4 миллиарда рублей.ФутболХоккейБаскетболВчераСегодняЗавтраЧемпионат АнглииВест Хэм— : —АрсеналНачало в 15:00Чемпионат ТурцииКайсериспор1 : 0РизеспорПерерывЧемпионат ПортугалииРиу Аве— : —Жил ВисентеНачало в 15:15Чемпионат АргентиныПатронато— : —Велес СарсфилдНачало в 17:00Чемпионат АргентиныАрхентинос Хуниорс— : —ЭстудиантесНачало в 19:10Весь футболрекламаУстюгов заменит Мальцева на четвертом этапе эстафеты на Кубке мира в ЛиллехаммереСергей Устюгов заменит Артема Мальцева на четвертом этапе эстафеты на Кубке мира по лыжным гонкам в Лиллехаммере.НХЛ. Записи матчейКолорадо — Калгари Яндекс.Эфир Оттава — Бостон Яндекс.Эфир Тампа-Бэй — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир Вашингтон — Коламбус Яндекс.Эфир 02:35:10Эдмонтон — Баффало Яндекс.Эфир 02:44:58Чикаго — Аризона Яндекс.Эфир 02:39:20Вегас — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 02:29:25Флорида — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:41:45Виннипег — Анахайм Яндекс.Эфир 02:41:21Калгари — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:32:49Даллас — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:41:05Нэшвилл — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:21:45Бостон — Колорадо Яндекс.Эфир 02:39:00Каролина — Миннесота Яндекс.Эфир 02:40:05Детройт — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:38:50Тампа-Бэй — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:41:00Сент-Луис — Торонто Яндекс.Эфир 02:35:05Флорида — Коламбус Яндекс.Эфир 02:49:30Ванкувер — Баффало Яндекс.Эфир 02:44:30Филадельфия — Оттава Яндекс.Эфир 02:47:02Анахайм — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:36:52Эдмонтон — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:46:20Нью-Джерси — Чикаго Яндекс.Эфир 02:36:30Питтсбург — Аризона Яндекс.Эфир 02:32:12Нью-Йорк Рейнджерс — Монреаль Яндекс.Эфир 02:41:36Калгари — Баффало Яндекс.Эфир 02:47:19Даллас — Виннипег Яндекс.Эфир 02:36:37Коламбус — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 02:39:11Бостон — Чикаго Яндекс.Эфир 02:41:59Нью-Йорк Айлендерс — Вегас Яндекс.Эфир 02:39:11Филадельфия — Аризона Яндекс.Эфир 02:53:42Каролина — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:46:46Монреаль — Колорадо Яндекс.Эфир 02:33:44Тампа-Бэй — Миннесота Яндекс.Эфир 02:38:28Лос-Анджелес — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:40:48Эдмонтон — Оттава Яндекс.Эфир 02:35:09Питтсбург — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:38:36Торонто — Колорадо Яндекс.Эфир 02:27:00Сан-Хосе — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:51:00Ванкувер — Оттава Яндекс.Эфир 02:46:19Виннипег — Даллас Яндекс.Эфир 02:51:12Нэшвилл — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:27:09Филадельфия — Торонто Яндекс.Эфир 02:40:10Нью-Джерси — Вегас Яндекс.Эфир 02:59:45Монреаль — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:34:32Флорида — Миннесота Яндекс.Эфир 02:30:09Коламбус — Аризона Яндекс.Эфир 02:37:44Бостон — Каролина Яндекс.Эфир Президент Федерации лыжных видов Норвегии призвал отстранить Россию от Кубка мира: «Правила не могут быть разными для ЧМ и других стартов»Президент Федерации лыжных видов спорта Норвегии Эрик Ресте будет настаивать, чтобы решение об отстранении россиян от участия в главный стартах распространялось и на Кубок мира.рекламаСенатор призвал «разобраться» с чиновниками, отвечающими за антидопинговую политикуПосле решения WADA по России нужно разобраться с российскими чиновниками, которые отвечают за антидопинговую политику.ФХР: сборная России выступит на МЧМ под своим флагомРоссийские хоккеисты выступят на предстоящем молодёжном чемпионате мира под своим флагом. Об этом заявили в Федерация хоккея России.