Смолов: Отказался от перехода в Китай, потому что деньги не главное

Форвард московского «Локомотива» Федор Смолов признался в том, почему отверг предложение китайского клуба. Об этом он рассказал на YouTube-канале «КраСава». «Я отказался, потому что деньги не главное.