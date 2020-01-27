НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
НХЛ
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама

В Германии возмущены успехом российских фигуристок на ЧЕ

Сергей Бобылев / ТАСС Спортивный директор Федерации фигурного катания Германии Удо Денсдорф раскритиковал российских спортсменок, занявших весь пьедестал на чемпионате Европы в женском одиночном катании.

Малышко и Бабиков не отобрались на чемпионат Европы

На 6 этапе Кубка России в Ижевске предполагаемый кандидат на ЧЕ Дмитрий Малышко показал пятый результат (+27,5), Антон Бабиков - седьмой (+47,1), оба пропустят предстоящие соревнования в Европе.На первом месте допустивший два промаха биатлонист из команды ХМАО-Югры Петр Пащенко (26.48,1). На втором месте его земляк Дмитрий Иванов (+10,2), именно он выполнил критерии отбора на грядущий чемпионат Европы.Чемпионат Европы пройдет с 26 февраля — 1 марта в эстонском Отепя.
Футбол
Хоккей
Баскетбол
Биатлон
Вчера
Сегодня
Завтра
Чемпионат Турции
Сивасспор
0 : 0
Ризеспор
Идёт 1-й тайм
Чемпионат Турции
Eни Малатьяспор
 : 
Трабзонспор
Матч перенесен
Кубок Англии
1/16 Финала
Борнмут
 : 
Арсенал
Начало в 15:00
Чемпионат Португалии
Витория (Гимарайнш)
 : 
Риу Аве
Начало в 13:45
Чемпионат Португалии
Спортинг
 : 
Маритиму
Начало в 16:00
Чемпионат Турции. Первая лига
Карагюмрюк
2 : 1
Алтынорду
Идёт 2-й тайм
Весь футбол
реклама