«Спартак» одержал волевую победу над «Куньлунем». У Даугавиньша — хет-трик. Видео 11 (!) голов матча уже здесь

Хозяева проигрывали 1:3, но в третьем периоде просто убрали китайский клуб со льда. «Спартак» вышел на четвертое место в Западной конференции, обойдя на очко московское «Динамо»