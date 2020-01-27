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Геннадий Орлов: Кокорин никому не давал согласия и не изъявлял желания переходить в «Сочи»

«Кокорин после первого сбора улетел в Дубай. Пока он считает, что останется в «Зените». Им руководит спортивная прагматика - он находится в хорошей форме и хочет играть за «Зенит».

Татьяна Тарасова жестко ответила критику российских чемпионок Удо Денсдорфу

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала критику спортивного директора Федерации фигурного катания Германии Удо Денсдорфа в адрес российских фигуристок.

Малышко и Бабиков не отобрались на чемпионат Европы

На 6 этапе Кубка России в Ижевске предполагаемый кандидат на ЧЕ Дмитрий Малышко показал пятый результат (+27,5), Антон Бабиков - седьмой (+47,1), оба пропустят предстоящие соревнования в Европе.На первом месте допустивший два промаха биатлонист из команды ХМАО-Югры Петр Пащенко (26.48,1). На втором месте его земляк Дмитрий Иванов (+10,2), именно он выполнил критерии отбора на грядущий чемпионат Европы.Чемпионат Европы пройдет с 26 февраля — 1 марта в эстонском Отепя.

«Нас там не будет». Клопп выпустит резервный состав в переигровке матча Кубка Англии против «Шрусбери»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп подтвердил, что предоставит отдых основному составу в переигровке матча четвертого раунда Кубка Англии против «Шрусбери».
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