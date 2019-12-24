Жена Шумахера выступила с обращением перед шестой годовщиной аварии мужа

Коринна Шумахер, жена многократного чемпиона Формулы-1 Михаэля Шумахера, выступила с обращением к болельщикам перед шестой годовщиной со дня аварии своего мужа.