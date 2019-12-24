НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейБаскетболТеннисАвтоспортЕдиноборстваВолейболФигурное катаниеБиатлонКиберспортрекламаРекомендуемФедор Емельяненко объявил брата Александра «мертвым»Трехкратный чемпион мира о проблеме Евгении Медведевой: Когда я был тренером, у каждого была запасная винтовкаТатьяна Навка: «Я поражена работоспособностью и талантом Загитовой»Станислав Поздняков: «ОКР сделает все, чтобы наши спортсмены выступили на ОИ-2020 под цветами российского триколора»Путин вышел на лед катка на Красной площади в матче Ночной хоккейной лигиФедор Емельяненко объявил брата Александра «мертвым»Российский боец смешанного стиля (ММА) Федор Емельяненко высказался о конфликте с братом Александром. Слова спортсмена приводит Sport24.рекламаРоссия проиграла Чехии в стартовом матче МЧМСборная России проиграла Чехии в стартовом матче группового турнира Молодежного чемпионата мира (3:4). Дублем в составе россиян отметился Егор Замула, еще одна шайба на счету Василия Подколзина.Фигуристы Тарасова и Морозов показали результат выше мирового рекорда на чемпионате РоссииКРАСНОЯРСК, 26 декабря. / ТАСС/. Евгения Тарасова и Владимир Морозов в короткой программе на чемпионате России по фигурному катанию показали результат выше мирового рекорда в соревнованиях спортивных пар.«Челси» на своём поле проиграл «Саутгемптону»В матче 19-го тура английской Премьер-лиги лондонский «Челси» принимал «Саутгемптон». Встреча состоялась в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж» и завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.Воронина стартует на «Ижевской винтовке» после возвращения из сборной, Малышко не заявился на спринтСоюз биатлонистов России (СБР) опубликовал старт-листы на первые гонки в рамках юбилейной 50-й «Ижевской винтовки».«Салават Юлаев» с поражения стартовал на Кубке ШпенглераУфимский «Салават Юлаев» проиграл «Амбри-Пиотте» в стартовом матче розыгрыша Кубка Шпенглера, который начался в швейцарском Давосе.ФутболХоккейБаскетболСегодняЗавтраЧемпионат АнглииТоттенхэм2 : 1Брайтон-энд-Хоув АльбионЗавершёнЧемпионат АнглииКристал Пэлас2 : 1Вест ХэмЗавершёнЧемпионат АнглииЭвертон1 : 0БернлиЗавершёнЧемпионат АнглииЧелси0 : 2СаутгемптонЗавершёнЕще 5Чемпионшип АнглииЛутон Таун3 : 3ФулхэмЗавершёнЧемпионшип АнглииХалл Сити0 : 2Ноттингем ФорестЗавершёнЕще 10Первая лига АнглииБристоль Роверс1 : 2УимблдонЗавершёнПервая лига АнглииПортсмут2 : 0Уиком УондерерсЗавершёнЕще 9Весь футболрекламаЖена Шумахера выступила с обращением перед шестой годовщиной аварии мужаКоринна Шумахер, жена многократного чемпиона Формулы-1 Михаэля Шумахера, выступила с обращением к болельщикам перед шестой годовщиной со дня аварии своего мужа.НХЛ. Записи матчейНью-Йорк Рейнджерс – Колорадо Яндекс.Эфир Нью-Йорк Айлендерс – Колорадо Эвеланш Яндекс.Эфир Каролина – Тампа-Бэй Яндекс.Эфир Вашингтон – Сан-Хосе Яндекс.Эфир Ванкувер – Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир Бостон – Эдмонтон Яндекс.Эфир Каролина – Вашингтон Яндекс.Эфир Калгари – Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир Даллас – Нэшвилл. Зимняя Классика 2020 Яндекс.Эфир Вашингтон - Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:36:10Ванкувер — Эдмонтон Яндекс.Эфир 02:47:15Вегас — Колорадо Яндекс.Эфир 02:34:46Лос-Анджелес — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:39:31Чикаго — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:44:33Виннипег — Монреаль Яндекс.Эфир 02:37:31Нэшвилл — Аризона Яндекс.Эфир 02:39:15Оттава — Баффало Яндекс.Эфир 02:38:32Тампа-Бэй — Флорида Яндекс.Эфир 02:44:11Филадельфия — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 02:47:35Бостон — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:33:37Нью-Йорк Айлендерс — Коламбус. 24.12.2019 Яндекс.Эфир 02:35:12Миннесота — Калгари Яндекс.Эфир 02:42:33Торонто — Каролина Яндекс.Эфир Радимов прокомментировал развод с певицей Булановой и рассказал, что встретил новую любовьГлавный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов рассказал о разводе с певицей Татьяной Булановой. Также бывший игрок питерцев признался, что встретил новую любовь.реклама