Ковальчук стал свободным агентом в НХЛ, к нему проявляют интерес четыре клуба лиги

Илья Ковальчук официально стал свободным агентом в Национальной хоккейной лиге. Российский хоккеист прошел драфт отказов, но ни один клуб его не забрал. Об этом сообщает журналист TSN Пьер Лебрюн.