Слова Джервонты Дэвиса после победы над Юриоркисом Гамбоа

Новоиспеченный чемпион мира в двух весовых категориях, американец Джервонта Дэвис (23-0-0, 22 KO) прокомментировал досрочную победу над кубинцем Юриоркисом Гамбоа (30-3-0, 18 KO) в главном событии вечера бокса от PBC, который только что завершился на State Farm Arena в Атланте, Джорджия.