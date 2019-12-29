НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейБаскетболТеннисАвтоспортЕдиноборстваВолейболФигурное катаниеБиатлонКиберспортрекламаРекомендуем«Манчестер Сити» в меньшинстве проиграл «Вулверхэмптону»Медведева досрочно завершила тренировку перед произвольной программой на ЧРМатвей Елисеев врезался в рекламный щит на «Рождественской гонке»«Видим цель, а не преграды»: Тутберидзе поделилась фото с ученицамиЕгор Замула: «Пусть теперь канадцы ночью плохо спят и думают о своей игре!»«Манчестер Сити» в меньшинстве проиграл «Вулверхэмптону»«Вулверхэмптон» на своем поле обыграл «Манчестер Сити» в матче 19-го тура чемпионата Англии. Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу подопечных Нуну Санту.рекламаПоявилось видео лучших моментов матча МЧМ по хоккею Россия — КанадаОпубликовано видео всех голов сборной России, забитых в ворота канадской команды, в рамках молодежного чемпионата мира по хоккею.СМИ: «Монако» второй раз уволил главного тренера Леонарду ЖардимаГлавный тренер «Монако» Леонарду Жардим покинет команду в воскресенье, 29 декабря. Об этом сообщило издание Monaco-Matin.Щербакова завоевала первенство на Чемпионате России по фигурному катаниюРоссийская фигуристка Анна Щербакова стала чемпионкой России, завоевав золотую медаль в женском одиночном катании.«Тур де Ски». 2-й этап. Большунов, Устюгов, Клэбо, Пеллегрино пробегут спринт свободным стилем29 декабря на втором этапе многодневки «Тур де Ски» пройдет мужской спринт свободным стилем. Начало квалификации – 11.25 по московскому времени, финала – 13.47. Трансляция – Eurosport 2 (финал).«Прошу ваших святых молитв!» Емельяненко обратился к болельщикамРоссийский боец смешанного стиля Федор Емельяненко обратился к болельщикам перед поединком с Куинтоном Джексоном. — Прошла официальная церемония взвешивания. Завтра бой.ФутболХоккейБаскетболВчераСегодняЗавтраЧемпионат АнглииБрайтон-энд-Хоув Альбион2 : 0БорнмутЗавершёнЧемпионат АнглииНьюкасл Юнайтед1 : 2ЭвертонЗавершёнЧемпионат АнглииСаутгемптон1 : 1Кристал ПэласЗавершёнЧемпионат АнглииУотфорд3 : 0Астон ВиллаЗавершёнЕще 3Чемпионат ТурцииАнкарагюджю2 : 2ДенизлиспорЗавершёнЧемпионат ТурцииИстанбул5 : 1КасымпашаЗавершёнЕще 2Чемпионат Турции. Первая лигаУмраниеспор1 : 2ББ ЭрзурумспорЗавершёнЧемпионат Турции. Первая лигаБурсаспор2 : 1ХатайспорЗавершёнЕще 2Весь футболрекламаНападающий «Краснодара» Игнатьев близок к переходу в «Рубин»Игрок «Краснодара» Иван Игнатьев может продолжить карьеру в «Рубине». Как сообщает источник, 20-летний форвард находится в Казани, где в ближайшее время должен будет пройти медицинское обследование.НХЛ. Записи матчейНью-Йорк Рейнджерс – Колорадо Яндекс.Эфир Нью-Йорк Айлендерс – Колорадо Эвеланш Яндекс.Эфир Каролина – Тампа-Бэй Яндекс.Эфир Вашингтон – Сан-Хосе Яндекс.Эфир Ванкувер – Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир Бостон – Эдмонтон Яндекс.Эфир Каролина – Вашингтон Яндекс.Эфир Калгари – Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир Даллас – Нэшвилл. Зимняя Классика 2020 Яндекс.Эфир Лос-Анджелес — Филадельфия Яндекс.Эфир Аризона — Сент-Луис Яндекс.Эфир Калгари — Чикаго Яндекс.Эфир Эдмонтон — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир Колорадо — Виннипег Яндекс.Эфир Детройт — Сан-Хосе Яндекс.Эфир Каролина — Монреаль Яндекс.Эфир Баффало — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир Коламбус — Флорида Яндекс.Эфир Миннесота — Торонто Яндекс.Эфир Вегас — Анахайм Яндекс.Эфир Вашингтон - Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир Нью-Джерси — Бостон Яндекс.Эфир Питтсбург — Оттава Яндекс.Эфир Калгари — Ванкувер Яндекс.Эфир Анахайм — Филадельфия Яндекс.Эфир Аризона — Даллас Яндекс.Эфир Тампа-Бэй — Детройт Яндекс.Эфир Флорида — Монреаль Яндекс.Эфир Бостон — Баффало Яндекс.Эфир Миннесота — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир Коламбус — Чикаго Яндекс.Эфир Оттава — Нью-Джерси Яндекс.Эфир Сент-Луис — Виннипег Яндекс.Эфир Сан-Хосе — Филадельфия Яндекс.Эфир Ванкувер — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир Вегас — Аризона Яндекс.Эфир Флорида — Детройт Яндекс.Эфир Питтсбург — Нэшвилл Яндекс.Эфир Даллас — Колорадо Яндекс.Эфир Торонто — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир Тампа-Бэй — Монреаль Яндекс.Эфир Каролина — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:28:37Сан-Хосе — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:26:51Анахайм — Вегас Яндекс.Эфир 02:34:12Эдмонтон — Калгари Яндекс.Эфир 02:39:30Чикаго — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:44:25Колорадо — Миннесота Яндекс.Эфир 02:39:23Нэшвилл — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:37:45Виннипег — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:48:14Вашингтон — Коламбус Яндекс.Эфир 02:32:14Баффало — Бостон Яндекс.Эфир 02:43:49Нью-Йорк Рейнджерс — Каролина Яндекс.Эфир 02:47:28Нью-Джерси — Торонто Яндекс.Эфир Биатлонистка Ульяна Кайшева победила в спринтерской гонке в ИжевскеВ субботу, 28 декабря, в Ижевске состоялись соревнования в рамках Кубка России. В спринтерской гонке победила биатлонистка из Можги Ульяна Кайшева (22.01,7), передает портал sportur.ru.реклама