Нападающий «Краснодара» Игнатьев близок к переходу в «Рубин»

Игрок «Краснодара» Иван Игнатьев может продолжить карьеру в «Рубине». Как сообщает источник, 20-летний форвард находится в Казани, где в ближайшее время должен будет пройти медицинское обследование.