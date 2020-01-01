23.00. LIVE. «Барселона» – «Гранада». Кике Сетьен дебютирует на «Камп Ноу»!

Новый главный тренер «Барсы» Кике Сетьен проведет первый матч у руля «сине-гранатовых». Соперник по дебюту отнюдь не настолько простой, как может показаться на первый взгляд.