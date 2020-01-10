ЦСКА объявил о возвращении Лукаса Сантоса в «Васко да Гама»

Полузащитник ЦСКА Лукас Сантос вернулся в «Васко да Гама». «Лукас Сантос в связи с истечением срока арендного соглашения покинул ЦСКА и вернулся в «Васко да Гама», – сообщает пресс-служба ЦСКА.