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Российские биатлонисты установили антирекорд по числу гонок без медалей на этапах Кубка мира

Российские биатлонистки не сумели попасть в тройку лучших в масс-старте на этапе Кубка мира в словенской Поклюке. Лучшей из россиянок стала Светлана Миронова, занявшая 19-е место.

«МЮ» играет на ужасном поле - просто огород, а «Сити» уже вышел в следующий раунд Кубка Англии. Онлайн и лучшие моменты

Английский футбол на Matchtv.ru. «Манчестер Сити» — «Фулхэм» — 4:0 (2:0) Уже на 6-й минуте «Фулхэм» остался в меньшинстве, защитник Рим заработал пенальти и удаление.
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Александр Могильный: «Овечкину реально побить рекорд Гретцки. Будет здоров – еще 700 голов забьет»

Олимпийский чемпион Александр Могильный поделился мнением о рекордах форварда «Вашингтона» Александра Овечкина. – Цифра говорит сама за себя, 700 голов в НХЛ – это нереально.
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