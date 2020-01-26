«Я пытался быть тем, кем я не являюсь». Прощальное письмо Джеракса – разрыв😥

Соревновался вопреки себе. Сегодня саппорт OG Йессе «Jerax» Вайникка объявил о завершении карьеры игрока. На сайте команды он подробно рассказал, почему принял такое решение.