НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейБаскетболТеннисАвтоспортЕдиноборстваВолейболФигурное катаниеКиберспортрекламаРекомендуемМатиас Норманн: «Ростов» был умнее «Спартака»Лыжные гонки. Елена Вяльбе: Ребята — молодцы, выложились на все 100%, фантастически выступилиПоветкин: «Не ожидал, что начнет так давить с самого начала. С радостью проведу с Хантером еще бой»Плющенко на выступлении пробил коньком трубу, торчащую изо льдаРешение об оспаривании вердикта WADA примет набсовет РУСАДАМатиас Норманн: «Ростов» был умнее «Спартака»Полузащитник «Ростова» Матиас Норманн после победы в гостевом матче 19-го тура РПЛ над «Спартаком» (4:1) сказал, что его команда сыграла умнее соперника. — Фантастический результат, — сказал Норманн.реклама«Спартак» уступил «Ростову» в матче РПЛМосковский "Спартак" уступил "Ростову" в матче 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).«Рейнджерс» обыграли «Вегас» в матче НХЛ. Георгиев отстоял на нольТАСС, 9 декабря. "Вегас" проиграл "Нью-Йорк Рейнджерс" со счетом 0:5 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).Братья Бе привели Норвегию к золоту, Франция с Фуркадом взяла серебро, Россия — четвертая с кругом. ВидеоРоссийская команда остановилась в шаге от бронзы. Норвежцы выиграли мужскую эстафетную гонку на первом этапе Кубка мира по биатлону в Эстерсунде: Йоханнес Бе красиво финишировал с флагомЗагитова сделала заявление после выступления в финале Гран-приРоссийская фигуристка Алина Загитова не смогла выйти на лед в показательных выступлениях во время финала Гран-при.Элита российского спорта замерла в ожидании решения WADAВ понедельник, 9 декабря, станет ясно, продолжать ли элите российского спорта готовиться к ближайшим чемпионатам мира и олимпиадам или же оперативно переключиться на победное участие в студенческих Универсиадах и Всемирных играх военных, полицейских и пожарных.ФутболХоккейБаскетболВчераСегодняЗавтраЧемпионат АнглииВест Хэм— : —АрсеналНачало в 15:00Чемпионат ТурцииКайсериспор— : —РизеспорНачало в 12:00Чемпионат ПортугалииРиу Аве— : —Жил ВисентеНачало в 15:15Чемпионат АргентиныПатронато— : —Велес СарсфилдНачало в 17:00Чемпионат АргентиныАрхентинос Хуниорс— : —ЭстудиантесНачало в 19:10Весь футболрекламаФигуристка Мария Бутырская оценила исторические выступления Саши Трусовой и Алены КосторнойЛегендарная российская фигуристка Мария Бутырская оценила исторические выступления воспитанниц Этери Тутберидзе Алены Косторной и Александры Трусовой.НХЛ. Записи матчейКолорадо — Калгари Яндекс.Эфир Оттава — Бостон Яндекс.Эфир Тампа-Бэй — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир Вашингтон — Коламбус Яндекс.Эфир 02:35:10Эдмонтон — Баффало Яндекс.Эфир 02:44:58Чикаго — Аризона Яндекс.Эфир 02:39:20Вегас — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 02:29:25Флорида — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:41:45Виннипег — Анахайм Яндекс.Эфир 02:41:21Калгари — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:32:49Даллас — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:41:05Нэшвилл — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:21:45Бостон — Колорадо Яндекс.Эфир 02:39:00Каролина — Миннесота Яндекс.Эфир 02:40:05Детройт — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:38:50Тампа-Бэй — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:41:00Сент-Луис — Торонто Яндекс.Эфир 02:35:05Флорида — Коламбус Яндекс.Эфир 02:49:30Ванкувер — Баффало Яндекс.Эфир 02:44:30Филадельфия — Оттава Яндекс.Эфир 02:47:02Анахайм — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:36:52Эдмонтон — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:46:20Нью-Джерси — Чикаго Яндекс.Эфир 02:36:30Питтсбург — Аризона Яндекс.Эфир 02:32:12Нью-Йорк Рейнджерс — Монреаль Яндекс.Эфир 02:41:36Калгари — Баффало Яндекс.Эфир 02:47:19Даллас — Виннипег Яндекс.Эфир 02:36:37Коламбус — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 02:39:11Бостон — Чикаго Яндекс.Эфир 02:41:59Нью-Йорк Айлендерс — Вегас Яндекс.Эфир 02:39:11Филадельфия — Аризона Яндекс.Эфир 02:53:42Каролина — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:46:46Монреаль — Колорадо Яндекс.Эфир 02:33:44Тампа-Бэй — Миннесота Яндекс.Эфир 02:38:28Лос-Анджелес — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:40:48Эдмонтон — Оттава Яндекс.Эфир 02:35:09Питтсбург — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:38:36Торонто — Колорадо Яндекс.Эфир 02:27:00Сан-Хосе — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:51:00Ванкувер — Оттава Яндекс.Эфир 02:46:19Виннипег — Даллас Яндекс.Эфир 02:51:12Нэшвилл — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:27:09Филадельфия — Торонто Яндекс.Эфир 02:40:10Нью-Джерси — Вегас Яндекс.Эфир 02:59:45Монреаль — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:34:32Флорида — Миннесота Яндекс.Эфир 02:30:09Коламбус — Аризона Яндекс.Эфир 02:37:44Бостон — Каролина Яндекс.Эфир Дацюк пытается продать замок в Мичигане за 4,5 миллиона долларовДацюк пытается продать замок в Мичигане за 4,5 миллиона долларов В доме есть потайная комната, где можно спрятаться от грабителей.рекламаДжошуа обязали подраться с Усиком в течение полугодаПрезидент WBO Пако Валькарсель в твиттере заявил, что Энтони Джошуа обязан в ближайшие полгода подраться с Александром Усиком, чтобы защитить титул.Дубль Широкова и «сухарь» Бобкова помогли «Авангарду» обыграть «Ак Барс»"Авангард" в Балашихе одержал победу над казанским "Ак Барсом" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.