В понедельник, 9 декабря, станет ясно, продолжать ли элите российского спорта готовиться к ближайшим чемпионатам мира и олимпиадам или же оперативно переключиться на победное участие в студенческих Универсиадах и Всемирных играх военных, полицейских и пожарных.