РФС обязал РПЛ провести новые выборы главы организации

Избирательный комитет Российского футбольного союза пришел к выводу, что во время проведения выборов президента Российской премьер-лиги, которые состоялись 16 января, в полной мере не были соблюдены основные требования, предъявляемые документами ФИФА и РФС.