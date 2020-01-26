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РФС обязал РПЛ провести новые выборы главы организации

Избирательный комитет Российского футбольного союза пришел к выводу, что во время проведения выборов президента Российской премьер-лиги, которые состоялись 16 января, в полной мере не были соблюдены основные требования, предъявляемые документами ФИФА и РФС.

Могильный считает, что Овечкину по силам побить рекорд Гретцки по заброшенным шайбам в НХЛ

Легендарный российский хоккеист Александр Могильный оценил перспективы соотечественника Александра Овечкина из «Вашингтон Кэпиталз» установить рекорд Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по количеству заброшенных шайб за карьеру.
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