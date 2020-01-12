Кайса Мякяряйнен: «Никогда не стреляла хорошо в Оберхофе, наконец-то это у меня получилось»

Финская биатлонистка Кайса Мякяряйнен прокомментировала свою победу в масс-старте на этапе Кубка мира в немецком Оберхофе. «Много эмоций было уже на финише.