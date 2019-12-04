«Ливерпуль» в дерби разгромил «Эвертон»

В поединке 15-го тура чемпионата Англии «Ливерпуль» на «Энфилде» встречался с «Эвертоном». Красные разгромили «ирисок» со счетом 5:2. Первый тайм оказался богатым на забитые голы.