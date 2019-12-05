НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
НХЛ
Футбол
Хоккей
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Единоборства
Волейбол
Фигурное катание
Киберспорт
реклама
Рекомендуем
реклама

В РУСАДА хотят отстранить тренерский состав сборной по легкой атлетике

Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус составил список первоочередных антикризисных мер, которые, по его мнению, необходимы для восстановления Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF).
Футбол
Хоккей
Баскетбол
Вчера
Сегодня
Завтра
Чемпионат Англии
Лестер
2 : 0
Уотфорд
Завершён
Чемпионат Англии
Вулверхэмптон
2 : 0
Вест Хэм
Завершён
Чемпионат Англии
Манчестер Юнайтед
2 : 1
Тоттенхэм
Завершён
Еще 3
Чемпионат Франции
Дижон
2 : 2
Монпелье
Завершён
Чемпионат Франции
Тулуза
1 : 2
Монако
Завершён
Еще 3
Кубок Италии
1/16 Финала
Сассуоло
1 : 2
Перуджа
Завершён
Кубок Италии
1/16 Финала
СПАЛ
5 : 1
Лечче
Завершён
Еще 1
Кубок Турции
1/16 Финала
Хекимоглу Трабзон
0 : 1
Истанбул
Завершён
Еще 5
Весь футбол
реклама

НХЛ. Записи матчей

Анахайм — Вашингтон
Яндекс.Эфир
Эдмонтон — Лос-Анджелес
Яндекс.Эфир
Нью-Джерси — Чикаго
Яндекс.Эфир
Питтсбург — Аризона
Яндекс.Эфир
Нью-Йорк Рейнджерс — Монреаль
Яндекс.Эфир
Калгари — Баффало
Яндекс.Эфир
Даллас — Виннипег
Яндекс.Эфир
Коламбус — Нью-Йорк Рейнджерс
Яндекс.Эфир
Бостон — Чикаго
Яндекс.Эфир
Нью-Йорк Айлендерс — Вегас
Яндекс.Эфир
Филадельфия — Аризона
Яндекс.Эфир
Каролина — Сан-Хосе
Яндекс.Эфир
Монреаль — Колорадо
Яндекс.Эфир
Тампа-Бэй — Миннесота
Яндекс.Эфир
Лос-Анджелес — Вашингтон
Яндекс.Эфир
Эдмонтон — Оттава
Яндекс.Эфир
Питтсбург — Сент-Луис
Яндекс.Эфир
Торонто — Колорадо
Яндекс.Эфир
02:27:00
Сан-Хосе — Вашингтон
Яндекс.Эфир
02:51:00
Ванкувер — Оттава
Яндекс.Эфир
02:46:19
Виннипег — Даллас
Яндекс.Эфир
02:51:12
Нэшвилл — Тампа-Бэй
Яндекс.Эфир
02:27:09
Филадельфия — Торонто
Яндекс.Эфир
02:40:10
Нью-Джерси — Вегас
Яндекс.Эфир
02:59:45
Монреаль — Нью-Йорк Айлендерс
Яндекс.Эфир
02:34:32
Флорида — Миннесота
Яндекс.Эфир
02:30:09
Коламбус — Аризона
Яндекс.Эфир
02:37:44
Бостон — Каролина
Яндекс.Эфир
02:37:40
Анахайм Дакс – Лос-Анджелес Кингз
Яндекс.Эфир
02:30:00
Чикаго – Сент-Луис
Яндекс.Эфир
02:32:10
Детройт – Нью-Йорк Айлендерс
Яндекс.Эфир
02:30:00
Нью-Йорк Рейнджерс – Вегас
Яндекс.Эфир
02:40:37
Баффало – Нью-Джерси
Яндекс.Эфир
02:35:59
Ванкувер – Эдмонтон
Яндекс.Эфир
02:42:06
Бостон – Монреаль
Яндекс.Эфир
02:46:55
Миннесота Уайлд – Даллас Старз
Яндекс.Эфир