НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
НХЛ
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама

«Салават Юлаев» сыграет с «Барысом» - не пропустите прямую трансляцию на Маяке 25 января!

Серия домашних матчей «Салавата Юлаева» в Уфе продолжается. В субботу, 25 января, в рамках чемпионата Континентальной хоккейной лиги, наша команда встретится с «Барысом» из Нур-Султана.

Видеообзор третьей победы Медведева на Australian Open 2020

Российский теннисист Даниил Медведев, посеянный на Открытом чемпионате Австралии под четвёртым номером, вышел в 1/8 финала соревнований, обыграв представляющего Зелёный континент Алексея Попырина со счётом 6:4, 6:3, 6:2. Продолжительность встречи составила 1 час 44 минуты.
Футбол
Хоккей
Баскетбол
Биатлон
Вчера
Сегодня
Завтра
Чемпионат Испании
Валенсия
0 : 0
Барселона
Идёт 1-й тайм
Чемпионат Испании
Эспаньол
1 : 1
Атлетик Бильбао
Завершён
Чемпионат Испании
Алавес
 : 
Вильярреал
Начало в 12:30
Еще 1
Чемпионат Германии
Унион (Берлин)
0 : 0
Аугсбург
Перерыв
Чемпионат Германии
Вольфсбург
0 : 0
Герта
Перерыв
Еще 4
Чемпионат Италии
СПАЛ
1 : 3
Болонья
Идёт 2-й тайм
Чемпионат Италии
Фиорентина
 : 
Дженоа
Начало в 12:00
Еще 1
Чемпионат Франции
Марсель
 : 
Анже
Начало в 11:30
Еще 5
Весь футбол
реклама