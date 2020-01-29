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Евгений Кузнецов: «Побить рекорд Гретцки легче, чем снова выиграть Кубок Стэнли»

Нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов поделился мнением о шансах капитана команды Александра Овечкина в ближайшее время забросить 700-ю шайбу в карьере. Сейчас на его счету 692 гола в 1133 встречах.

Валерий Брагин: «Между мной и Ларионовым хотят вбить какой-то клин. Это так раздражает!»

Главный тренер молодёжной сборной России и старший тренер национальной сборной России Валерий Брагин поделился мнением о своих взаимоотношениях с Игорем Ларионовым.
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Вест Хэм
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НХЛ. Записи матчей

Анахайм — Тампа-Бэй
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Эдмонтон — Сент-Луис
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Виннипег — Бостон
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Оттава — Вашингтон
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Каролина — Вегас
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Нью-Йорк Рейнджерс — Детройт
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Питтсбург — Филадельфия
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Аризона — Лос-Анджелес
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Нью-Джерси — Нэшвилл
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Баффало — Монреаль
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Сан-Хосе — Ванкувер
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Лос-Анджелес — Тампа-Бэй
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Эдмонтон — Калгари
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Анахайм — Аризона
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Вашингтон — Нэшвилл
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Даллас — Торонто
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02:46:23
Калгари — Сент-Луис
Яндекс.Эфир
02:40:26
Баффало — Оттава
Яндекс.Эфир
02:37:20
Сан-Хосе — Анахайм
Яндекс.Эфир
02:34:10
Ванкувер — Сент-Луис
Яндекс.Эфир
02:38:50
Даллас — Тампа-Бэй
Яндекс.Эфир
02:22:00
Нэшвилл — Торонто
Яндекс.Эфир
02:57:25
Оттава — Нью-Джерси
Яндекс.Эфир
02:43:10
Монреаль — Вашингтон
Яндекс.Эфир
02:38:45
Миннесота — Детройт
Яндекс.Эфир
02:43:25
Коламбус — Виннипег
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