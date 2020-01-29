Евгений Кузнецов: «Побить рекорд Гретцки легче, чем снова выиграть Кубок Стэнли»

Нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов поделился мнением о шансах капитана команды Александра Овечкина в ближайшее время забросить 700-ю шайбу в карьере. Сейчас на его счету 692 гола в 1133 встречах.