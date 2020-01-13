НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаРекомендуем«Кельн» ведет переговоры с «Локомотивом» о трансфере Хеведеса«Президент Эрдоган забрал у меня все». Легенда сборной Турции таксует в СШАЗагитова заработала на новогодних шоу почти в четыре раза больше Медведевой — СМИТурнир по борьбе закончился дракой с участием украинского бойцаТихонов намекнул на скорое увольнение Губерниева«Кельн» ведет переговоры с «Локомотивом» о трансфере ХеведесаЗащитник «Локомотива» Бенедикт Хеведес может стать игроком «Кельна». По информации Bild, немецкий клуб ведет переговоры с железнодорожниками, однако они складываются трудно.рекламаКике Сетьен подписал контракт с «Барселоной» до 2022 годаУ «Барселоны» появился новый главный тренер. Им стал Кике Сетьен, ранее работавший с «Бетисом». Он подписал с каталонским клубом контракт до 2022 года.Гандбол. Мужчины. Чемпионат Европы. Исландия — Россия. 13.01.2020. Где смотреть матч онлайнВ понедельник, 13 января, пройдут матчи второго тура группового этапа чемпионата Европы по гандболу среди мужчин. В одном из них встретятся сборные Исландии и России.Головин отправится с «Монако» на матч с «ПСЖ»Полузащитник «Монако» Александр Головин попал в заявку команды на гостевой матч 20-го тура лиги 1 с «ПСЖ». Монегаски отправятся в Париж в составе 19 футболистов.Макгрегор рассказал, сколько денег ему принесет бой с СерронеInstagram Боец UFC Конор Макгрегор заявил, что бой с американцем Дональдом Серроне может принести ему 80 миллионов долларов.«Амур» потерпел пятое поражение подряд в КХЛХабаровский «Амур» на своей площадке уступил омскому «Авангарду» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча, состоявшаяся на «Платинум-Арене», завершилась победой гостей в серии буллитов — 2:1.ФутболХоккейБаскетболБиатлонВчераСегодняЗавтраЧемпионат ИталииПарма2 : 0ЛеччеЗавершёнВесь футболрекламаВайсфельд про удаления Плотникова и Панина: «Два глупых и необъяснимых момента. Непонятно, что это было»Хоккейный менеджер Леонид Вайсфельд высказал мнение относительно удалений защитника «Салавата Юлаева» Григория Панина и форварда СКА Сергея Плотникова. «Два глупых и необъяснимых момента.НХЛ. Записи матчейСент-Луис — Анахайм Яндекс.Эфир Нью-Йорк Рейнджерс — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир Монреаль — Калгари Яндекс.Эфир Вашингтон — Каролина Яндекс.Эфир Филадельфия — Бостон Яндекс.Эфир 02:36:16Нью-Джерси — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:46:23Флорида — Торонто Яндекс.Эфир 02:48:15Аризона — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:35:48Детройт — Баффало Яндекс.Эфир 02:34:08Миннесота — Ванкувер Яндекс.Эфир 02:36:22Виннипег — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:32:06Сан-Хосе — Даллас Яндекс.Эфир 02:36:22Калгари — Эдмонтон Яндекс.Эфир 02:25:18Вегас — Коламбус Яндекс.Эфир 02:33:32Чикаго — Анахайм Яндекс.Эфир 02:29:03Сент-Луис — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 02:39:43Вашингтон — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:54:34Оттава — Монреаль Яндекс.Эфир 02:35:01Нью-Йорк Айлендерс — Бостон Яндекс.Эфир 02:32:25Филадельфия — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:34:53Каролина — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:43:48Баффало — Ванкувер Яндекс.Эфир 02:39:41Колорадо — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:31:40Каролина — Аризона Яндекс.Эфир 02:55:47Детройт — Оттава Яндекс.Эфир 02:35:19Сан-Хосе — Коламбус Яндекс.Эфир 02:38:29Вегас — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:35:35Анахайм — Даллас Яндекс.Эфир 02:35:12Калгари — Миннесота Яндекс.Эфир 02:34:27Чикаго — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:33:31Сент-Луис — Баффало Яндекс.Эфир 02:40:29Монреаль — Эдмонтон Яндекс.Эфир 02:41:06Бостон — Виннипег Яндекс.Эфир 02:34:06Тампа-Бэй — Аризона Яндекс.Эфир 02:42:47Нью-Йорк Рейнджерс — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:38:53Флорида — Ванкувер Яндекс.Эфир 02:41:30Лос-Анджелес — Даллас Яндекс.Эфир 02:46:30Торонто — Виннипег Яндекс.Эфир 02:37:15Филадельфия — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:36:30Вегас — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:30:40Анахайм — Коламбус Яндекс.Эфир 02:34:10Чикаго — Калгари Яндекс.Эфир 02:48:35Нэшвилл — Бостон Яндекс.Эфир 02:36:05Сент-Луис — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:38:00Детройт — Монреаль Яндекс.Эфир 02:38:30Нью-Джерси — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:46:20Тампа-Бэй — Ванкувер Яндекс.Эфир 02:47:00Флорида — Аризона Яндекс.Эфир 02:48:05Каролина — Филадельфия Яндекс.Эфир