Судья дважды отменил отраженные пенальти и удалил вратаря. Ставший в ворота защитник стал героем матча

В концовке матча второй лиги (третий по силе дивизион) Турции «Ушакспор» — «Велимешеспор» (2:0) судья назначил в ворота хозяев три пенальти за несколько минут.