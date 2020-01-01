ЦСКА купил самого забивного белоруса: он ссорился в клубе и сборной, а его агент критиковал тренера в фэйсбуке

Илья Шкурин – кто ты такой? Болельщики ЦСКА больше могут не загадывать нового нападающего, потому что пришел Илья Шкурин из Витебска (20 лет, 19+7 в этом сезоне чемпионата Беларуси).