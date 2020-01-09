НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейБаскетболТеннисАвтоспортЕдиноборстваВолейболФигурное катаниеБиатлонКиберспортрекламаРекомендуемЛогинов первым из россиян начнёт спринт в ОберхофеAFP: WADA отправит уведомление о споре с РУСАДА в CAS до конца неделиСестры Семеренко, Пидгрушная, Джима и Меркушина выступят в спринте ОберхофаСорвалась с пятиметровой высоты: российская фигуристка едва не погибла в ЛозаннеРоссийские клубы хотят заполучить хавбека «Атлетико» ЛемараЛогинов первым из россиян начнёт спринт в ОберхофеСтали известны стартовые номера спортсменов, которые завтра, 10 января, примут участие в спринтерской гонке на четвёртом этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе (Германия).реклама«Атлетико» обыграл «Барселону» и вышел в финал Суперкубка Испании«Атлетико» обыграл «Барселону» в полуфинальном матче Суперкубка Испании. В начале второго тайма Коке точно пробил в угол ворот каталонцев после паса Анхеля Корреа.Сборная России уверенно пробилась в полуфинал Кубка ATP и может встретиться с ДжоковичемСборная России пробилась в полуфинал Кубка ATP, победив Аргентину.Кашшаи будет новым руководителем российских арбитровРоссийский футбольный союз нашёл человека, который займёт вакантный пост главы департамента судейства.Роман Бабаев: ЦСКА не единственный российский клуб, который делал предложения по ШкуринуГенеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал переход в клуб белорусского нападающего Ильи Шкурина. Футболист подписал с московским клубом контракт на 4,5 года.Сборная Молдовы по футболу уступила Швеции в товарищеском матчеКИШИНЕВ, 9 янв — Sputnik. Сборная команда Молдовы по футболу проиграла команде Швеции в товарищеском матче, который состоялся в Катаре в рамках тренировочного сбора.ФутболХоккейБаскетболБиатлонВчераСегодняЗавтраТоварищеские матчиШвеция1 : 0МолдоваЗавершёнКубок Италии1/8 ФиналаТорино1 : 15 : 3 ПДженоаПобеда по пенальтиСуперкубок ИспанииПолуфиналБарселона2 : 3АтлетикоЗавершёнВесь футболрекламаКлебо не поедет в Дрезден, Большунов сохранит лидерство в общем зачете Кубка мираНорвежский лыжник Йоханнес Клебо пропустит следующий этап Кубка мира в Дрездене сообщает NRK. Олимпийского чемпиона заявили в состав сборной Норвегии, но Клебо пожаловался на простуду и остался дома.НХЛ. Записи матчейСент-Луис — Анахайм Яндекс.Эфир Нью-Йорк Рейнджерс — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир Монреаль — Калгари Яндекс.Эфир Вашингтон — Каролина Яндекс.Эфир Филадельфия — Бостон Яндекс.Эфир Нью-Джерси — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир Флорида — Торонто Яндекс.Эфир Аризона — Питтсбург Яндекс.Эфир Детройт — Баффало Яндекс.Эфир Миннесота — Ванкувер Яндекс.Эфир Виннипег — Нэшвилл Яндекс.Эфир Сан-Хосе — Даллас Яндекс.Эфир Калгари — Эдмонтон Яндекс.Эфир Вегас — Коламбус Яндекс.Эфир Чикаго — Анахайм Яндекс.Эфир Сент-Луис — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир Вашингтон — Нью-Джерси Яндекс.Эфир Оттава — Монреаль Яндекс.Эфир Нью-Йорк Айлендерс — Бостон Яндекс.Эфир Филадельфия — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир Каролина — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир Баффало — Ванкувер Яндекс.Эфир Колорадо — Питтсбург Яндекс.Эфир Каролина — Аризона Яндекс.Эфир Детройт — Оттава Яндекс.Эфир Сан-Хосе — Коламбус Яндекс.Эфир Вегас — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир Анахайм — Даллас Яндекс.Эфир Калгари — Миннесота Яндекс.Эфир Чикаго — Нэшвилл Яндекс.Эфир Сент-Луис — Баффало Яндекс.Эфир Монреаль — Эдмонтон Яндекс.Эфир Бостон — Виннипег Яндекс.Эфир Тампа-Бэй — Аризона Яндекс.Эфир Нью-Йорк Рейнджерс — Нью-Джерси Яндекс.Эфир Флорида — Ванкувер Яндекс.Эфир 02:41:30Лос-Анджелес — Даллас Яндекс.Эфир 02:46:30Торонто — Виннипег Яндекс.Эфир 02:37:15Филадельфия — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:36:30Вегас — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:30:40Анахайм — Коламбус Яндекс.Эфир 02:34:10Чикаго — Калгари Яндекс.Эфир 02:48:35Нэшвилл — Бостон Яндекс.Эфир 02:36:05Сент-Луис — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:38:00Детройт — Монреаль Яндекс.Эфир 02:38:30Нью-Джерси — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:46:20Тампа-Бэй — Ванкувер Яндекс.Эфир 02:47:00Флорида — Аризона Яндекс.Эфир 02:48:05Каролина — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:25:43Лос-Анджелес — Коламбус Яндекс.Эфир 02:38:02Монреаль — Виннипег Яндекс.Эфир 02:43:51Торонто — Эдмонтон Яндекс.Эфир 03:04:20Анахайм — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:27:05Чикаго — Детройт Яндекс.Эфир 02:57:30Миннесота — Калгари Яндекс.Эфир 02:43:20Лос-Анджелес — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:41:30Аризона — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:50:20Монреаль — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:32:00Торонто — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:41:00Оттава — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:43:30Нью-Джерси — Колорадо Яндекс.Эфир 02:51:05Вегас — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:44:00Миннесота — Виннипег Яндекс.Эфир 02:37:40Коламбус — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:32:00Баффало — Флорида Яндекс.Эфир 02:39:30Даллас — Детройт Яндекс.Эфир 02:45:00Вегас — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:38:30Ванкувер — Чикаго Яндекс.Эфир 02:50:10Колорадо — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:29:30Аризона — Анахайм Яндекс.Эфир 02:30:45Виннипег — Торонто Яндекс.Эфир 02:35:20Оттава — Флорида Яндекс.Эфир 02:42:30Питтсбург — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:32:50Баффало — Эдмонтон Яндекс.Эфир 02:41:20Нью-Йорк Айлендерс — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:29:35Бостон — Коламбус Яндекс.Эфир