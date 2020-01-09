Клебо не поедет в Дрезден, Большунов сохранит лидерство в общем зачете Кубка мира

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо пропустит следующий этап Кубка мира в Дрездене сообщает NRK. Олимпийского чемпиона заявили в состав сборной Норвегии, но Клебо пожаловался на простуду и остался дома.