КХЛ. Ак Барс – Торпедо. Прогноз на матч от БК «Париматч»: «команды сыграют результативно»

"Ак Барс" упрочил своё лидерство в Восточной конференции и борется за Кубок Континента – до ЦСКА всего один балл, при двух играх в запасе.