«Дакар» вернулся в пески

Команда «КамАЗ-Мастер» борется за 17-й чемпионский титул Наиболее престижный ралли-рейд мира «Дакар», который в этом году вновь сменил место проведения — гонка теперь целиком проходит в Саудовской Аравии,— откатал уже более трети дистанции.