Неймар вновь подал иск к «Барселоне» и требует 3,5 млн евро

Форвард «ПСЖ» Неймар подал еще один иск к «Барселоне». Как сообщает El Mundo, бразилец требует выплатить ему сумму бонуса лояльности, которая была включена в контракт.