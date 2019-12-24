Биатлон. Хованцев рассказал, что нужно сделать Малышко, чтобы вернуться в состав сборной России

Главный тренер сборной России Анатолий Хованцев рассказал о том, что теперь ждет Дмитрия Малышко, который был исключен из состава главной команды.