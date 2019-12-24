НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейБаскетболТеннисАвтоспортЕдиноборстваВолейболФигурное катаниеБиатлонКиберспортрекламаРекомендуемПутин сыграл в хоккей на Красной площадиМОК ответил на решение РУСАДА не соглашаться с вердиктом ВАДАВ Красноярске открывается чемпионат страны по фигурному катаниюТрамп пригласил Овечкина на рождественский ужин, реакция АмерикиСупруга Шумахера обратилась к болельщикам перед годовщиной аварии мужаПутин сыграл в хоккей на Красной площадиПрезидент России Владимир Путин сыграл в хоккей на Красной площади в Москве.рекламаМосковское «Динамо» одержало 2000-ю победу в историиХоккеисты московского «Динамо» одолели ЦСКА в матче регулярного чемпионата КХЛ, передает «МИР 24». Спортсмены одержали 2000-ю победу в истории клуба.Федор Емельяненко: От Джексона может прилететь там, где не ждешьРоссийский боец смешанного стиля Федор Емельяненко высказался о своем следующем сопернике Куинтоне Джексоне. Бой пройдет в Сайтаме 29 декабря в рамках турнира Bellator 237.Биатлон. Хованцев рассказал, что нужно сделать Малышко, чтобы вернуться в состав сборной РоссииГлавный тренер сборной России Анатолий Хованцев рассказал о том, что теперь ждет Дмитрия Малышко, который был исключен из состава главной команды.Определен капитан сборной России на молодежном чемпионате мира по хоккеюНападающий ярославского "Локомотива" Григорий Денисенко выбран капитаном сборной России по хоккею на молодежном чемпионате мира, который пройдет в Чехии. Об этом сообщает РИА "Новости".РУСАДА должно уведомить WADA о несогласии с решением к 27 декабряОбщее собрание членов Российского антидопингового агентства (РУСАДА) приняло рекомендации наблюдательного совета агентства не соглашаться с решением исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA), официальное уведомление должно быть направлено в WADA к 27 декабря, сообщил президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков.ФутболХоккейБаскетболЗавтраЧемпионат АнглииТоттенхэм— : —Брайтон-энд-Хоув АльбионНачало в 07:30Чемпионат АнглииКристал Пэлас— : —Вест ХэмНачало в 10:00Чемпионат АнглииЭвертон— : —БернлиНачало в 10:00Чемпионат АнглииШеффилд Юнайтед— : —УотфордНачало в 10:00Еще 5Чемпионшип АнглииЛутон Таун— : —ФулхэмНачало в 10:00Чемпионшип АнглииХалл Сити— : —Ноттингем ФорестНачало в 10:00Еще 10Первая лига АнглииСаутенд Юнайтед— : —Милтон Кейнс ДонсНачало в 10:00Первая лига АнглииПортсмут— : —Уиком УондерерсНачало в 10:00Еще 9Весь футболрекламаВ Москве прошла премьера мюзикла на льду «Спящая красавица. Легенда двух королевств»В Москве олимпийская чемпионка Алина Загитова предстала в новом амплуа в праздничном шоу Татьяны Навки. Премьера мюзикла «Спящая красавица. Легенда двух королевств». собрала тысячи зрителей.НХЛ. Записи матчей02:36:10Ванкувер — Эдмонтон Яндекс.Эфир 02:47:15Вегас — Колорадо Яндекс.Эфир 02:34:46Лос-Анджелес — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:39:31Чикаго — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:44:33Виннипег — Монреаль Яндекс.Эфир 02:37:31Нэшвилл — Аризона Яндекс.Эфир 02:39:15Оттава — Баффало Яндекс.Эфир 02:38:32Тампа-Бэй — Флорида Яндекс.Эфир 02:44:11Филадельфия — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 02:47:35Бостон — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:33:37Нью-Йорк Айлендерс — Коламбус. 24.12.2019 Яндекс.Эфир 02:35:12Миннесота — Калгари Яндекс.Эфир 02:42:33Торонто — Каролина Яндекс.Эфир