Ахо о голе Свечникова: «Невероятно, он провернул это дважды. Очень впечатляет»

Форвард «Каролины» Себастьян Ахо поделился мнением о шайбе Андрея Свечникова в матче с «Виннипегом» (6:3). Россиянин во второй раз в сезоне забил гол в стиле Гранлунда.