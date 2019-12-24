Заинтересовавший «Спартак» белорусский форвард близок к переходу в ЦСКА

Нападающий минского клуба «Энергетик-БГУ» Илья Шкурин близок к переходу в московский ЦСКА. Сообщается, что трансфер белорусского форварда в армейский клуб может состояться в ближайшее время.