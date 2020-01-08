Ларионов «наехал» на МХЛ, коррупция в МХЛ, ответ Морозова

У Молодёжной лиги нет никакого положительного фона, и в этом виноват её руководитель. Эхо финала Россия – Канада на МЧМ-2020 не утихнет ещё долго.