Гендиректор «Сочи» прокомментировал ситуацию вокруг Кокорина

Холанд установил рекорд Бундеслиги, забив 5 голов в 2 первых матчах

Форвард дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд сделал дубль в игре 19-го тура Бундеслиги с «Кельном» (5:1). Всего у 19-летнего форварда пять голов в двух первых матчах в немецком чемпионате.