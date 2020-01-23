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Гендиректор «Сочи» прокомментировал ситуацию вокруг Кокорина

Генеральный директор "Сочи" Дмитрий Рубашко полагает, что форвард "Зенита" Александр Кокорин должен оставаться профессионалом в ситуации с его возможной арендой в стан дебютантов Премьер-лиги.
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«Ливерпуль» одержал 14-ю победу кряду в АПЛ, обыграв «Вулверхэмптон»

В матче 24-го тура английской премьер-лиги "Ливерпуль" на поле стадиона "Молине" в Вулверхэмптоне обыграл местный одноименный клуб – 2:1. Для подопечных Юргена Клоппа эта победа стала 14-й кряду в чемпионате Англии.
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