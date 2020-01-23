Гендиректор «Сочи» прокомментировал ситуацию вокруг Кокорина

Российские ватерполистки вышли в финал ЧЕ! Видео нервной серии пенальти с нидерландками

Последний раз наши девушки играли за золото Евро 10 лет назад. В полуфинале чемпионата Европы по водному поло женская сборная России обыграла команду Нидерландов.