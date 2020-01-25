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Ямальская шахматистка и китаянка Цзюнь Вэньцзюнь играют решающие партии

Ямальский гроссмейстер Александра Горячкина – на финишной прямой в борьбе за звание чемпионки мира по шахматам. Сегодня в матче с китаянкой Цзюнь Вэньцзюнь наша землячка играет решающие партии.

Солодухин – о фэйле Метсолы: «Раньше только в интернете видел что-то подобное»

Нападающий «Салавата Юлаева» Вячеслав Солодухин после поражения от «Ак Барса» (2:3 Б) в матче регулярного чемпионата КХЛ прокомментировал момент с голом Станислава Галиева в серии буллитов.
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Агент Кокорина: «Саша дал согласие на переход в „Сочи“? Первый раз слышу»

Кирилл Логинов, агент и отчим форварда «Зенита» Александра Кокорина, прокомментировал информацию о том, что футболист согласился на переход в «Сочи». — Кокорин дал согласие на переход в «Сочи»?
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