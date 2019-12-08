Эстафету на этапе Кубка мира в Швеции российские биатлонисты закончили четвертыми

Российские биатлонисты не вошли в тройку призеров в эстафете 4х7,5 км на первом этапе Кубка мира в шведском Эстерсунде. Они показали четвертый результат, серьезно уступив лидерам гонки.