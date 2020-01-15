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Гонка стартует в 16.30 по московскому времени.Новичок «Рубина» Макаров: «Слуцкий был чуть убедительнее, чем Гончаренко»Полузащитник «Рубина» Денис Макаров рассказал, что перед переходом в казанский клуб он разговаривал с наставником своей нынешней команды Леонидом Слуцким и главным тренером ЦСКА Виктором Гончаренко.СМИ: Один из клубов АПЛ может перехватить Соболева у ЦСКАПереход нападающего «Крыльев Советов» Александра Соболева в ЦСКА может сорваться. 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Вынесли «Реал», у Шведа 21+13От редакции: вы читаете пользовательский блог Basketball diaries, где сочувствуют подмосковным «Химкам». Если вы разделяете гордость автора, поддержите его плюсами и подписками.рекламаЛунин дебютирует за «Овьедо» в матче с «Альмерией»Голкипер "Овьедо" Андрей Лунин сегодня дебютирует за свою новую команду в матче Сегунды против "Альмерии".«КамАЗ-Мастер» уверенно лидирует на ДакареРоссийские спортсмены занимают первое, второе и четвертое места в общем зачете. К концу подходит 42-ой ежегодный марафон Дакар.