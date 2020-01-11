«Видел много смертей. Людей взрывали на моих глазах». Сумасшедшее интервью американского бойца ММА

У Шеннона Ритча больше 220 боев. Он ветеран войны в Ираке, бывший охранник тюрьмы и чемпион лиги кулачных боев. Ему 49, однако Ритч завязывать с драками не собирается.