Матич: «Надеюсь, „Манчестер Юнайтед“ снова огорчит „Ливерпуль“»

Хавбек «Манчестер Юнайтед» Неманья Матич поделился ожиданиями от матча против «Ливерпуля» в рамках 23-го тура английской Премьер-лиги. «В первой половине сезона мы уже отобрали очки у «Ливерпуля».