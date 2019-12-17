НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейБаскетболТеннисАвтоспортЕдиноборстваВолейболФигурное катаниеКиберспортрекламаРекомендуемЗагитова объяснила решение сделать паузу в карьереЦСКА перейдет под госконтроль. 75% акций клуба передадут ВЭБАлександр Логинов: «Я доволен. Естественно, это не мой ход, но гонка отчасти получилась»Олимпийская сборная России обыграла Словакию по буллитам, уступая по ходу матча 0:2WADA не будет просить Спортивный арбитражный суд ужесточать санкции против РоссииЗагитова объяснила решение сделать паузу в карьереОлимпийская чемпионка в одиночном фигурном катании Алина Загитова рассказала, что решила прекратить спортивную карьеру, поскольку ей нужно вернуть желание выходить на лед.рекламаНичушкин поучаствовал в победе «Колорадо» над «Нью-Джерси»Встреча регулярного сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между «Нью-Джерси Дэвилз» и «Колорадо Эвеланш» состоялась в Колорадо. 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