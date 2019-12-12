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Гинер о переходе акций ЦСКА ВЭБу: «У болельщиков нет поводов для беспокойства. Все будет хорошо»

Президент ЦСКА Евгений Гинер прокомментировал информацию о переходе 75% акций клуба госкорпорации ВЭБ.РФ. «Хочу сказать большое спасибо наблюдательному совету и руководству ВЭБ за принятое решение.
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