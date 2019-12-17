Бой Пётр Ян — Юрайя Фейбер, UFC 245, 14 декабря 2019 года

А на носу у ярчайшего российского претендента — бой с легендой ММА Юрайей Фейбером. 2019 год выдался богатым на события для выступающих в UFC российских топ-бойцов.