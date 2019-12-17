Стал известен состав на мужскую биатлонную эстафету в Хохфильцене

Старший тренер мужской сборной России по биатлону Сергей Белозеров озвучил состав команды на эстафету, которая состоится в Хохфильцене в рамках второго этапа Кубка мира.